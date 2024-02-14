Video Yaşam Uzman isim Erzincan'daki durumu değerlendirdi "Bu adeta toprak patlaması" | Video
Uzman isim Erzincan'daki durumu değerlendirdi

Uzman isim Erzincan'daki durumu değerlendirdi "Bu adeta toprak patlaması" | Video

14.02.2024 | 10:25

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada ise bölgeye 9 ilden arama kurtarma ekibi gönderildiği belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maden ocağındaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor." ifadelerini kullandı. Maden Mühendisi Prof. Dr. Okan Aksoy, A Haber'de Erzincan'daki durumu değerlendirdi.

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