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Haberler Galeri Milli insansız hava araçları Gabar’da arama çalışmalarına kalkan oldu! Petrol yataklarında çalışmalar hız kazandı
Giriş Tarihi: 06.05.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 07:36

Milli insansız hava araçları Gabar’da arama çalışmalarına kalkan oldu! Petrol yataklarında çalışmalar hız kazandı

Türkiye yıllarca terör örgütü PKK'nın terör saldırıları için bir üs olarak kullandığı Şırnak'ın Cudi ve Gabar Dağı'ndan çıkan petrolle büyük bir sevinç yaşarken, Millet İttifakı'nı oluşturan 7'li masanın hedefi halindeki Bayraktar SİHA ve İHA'lar petrol keşfinde önemli bir rol oynadı. Uzun süren operasyonlarda, bölge terörden temizledikten sonra petrol yataklarında çalışmalar hız kazandı ve Cudi ile Gabar'dan peş peşe petrol keşif müjdeleri geldi.

Hüseyin KAÇAR
Milli insansız hava araçları Gabar’da arama çalışmalarına kalkan oldu! Petrol yataklarında çalışmalar hız kazandı

Bölgede yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası her gün yeni bir rezerv keşfediliyor. Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verildiği petrol sahasında, 2022 yılında çalışmalara başlayan ve 2023 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sondaj çalışmaları sonucu petrolü buldu.

Milli insansız hava araçları Gabar’da arama çalışmalarına kalkan oldu! Petrol yataklarında çalışmalar hız kazandı

Cudi-Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 sahasında milyarlarca dolar değerinde günlük 100 bin varil petrol üretimi yapılacağı açıklanırken, Millet İttifakı'nın 'biz gelince dokunacağız' dediği Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) Gabar ve Cudi Dağı'nda petrolün arama çalışmalarında önemli rol aldığı ortaya çıktı.

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Milli insansız hava araçları Gabar’da arama çalışmalarına kalkan oldu! Petrol yataklarında çalışmalar hız kazandı

Milli hava araçları, yıllarca terör örgütünün kol gezdiği ve PKK'nın en önemli geçiş güzergahı da olan Irak sınırındaki yer alan Cudi ile Gabar'ı teröristlerden temizledi. Komandolar ise, temizlenen bölgelerde yaptığı arazi arama-tarama çalışmalarıyla onlarca sığınak, barınak ve teröristlerin kullandığı irili ufaklı kamplar imha edildi. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından bölgede inşaat sürecine start verildi.

Milli insansız hava araçları Gabar’da arama çalışmalarına kalkan oldu! Petrol yataklarında çalışmalar hız kazandı

SİHA VE İHA'LAR BÖLGEYE KALKAN OLDU
Teröristler ile dağlık alana döşenen el yapımı patlayıcıların temizlenmesinin ardından huzur ve güvenin sağlandığı bölgeye önce kuleler ardından 'Kale Kollar' yapıldı. Bölgede keşif öncesi havadan ve karadan kuş uçurtulmazken, Gabar ve Cudi Dağları'nda TPAO tarafından gece-gündüz aralıksız sürecek olan çalışmalar başladı.

Milli insansız hava araçları Gabar’da arama çalışmalarına kalkan oldu! Petrol yataklarında çalışmalar hız kazandı

Çalışmalar sırasında her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla SİHA ve İHA'lar da 24 saat boyunca keşif ve istihbarat çalışmaları gerçekleştirirken, gece ise kulelerden 'Baykuş Gözü' olarak tabir edilen termal kameralarla geniş bir alan kontrol altına alındı.

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