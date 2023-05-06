Giriş Tarihi: 06.05.2023 07:35
Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
07:36
Milli insansız hava araçları Gabar’da arama çalışmalarına kalkan oldu! Petrol yataklarında çalışmalar hız kazandı
Türkiye yıllarca terör örgütü PKK'nın terör saldırıları için bir üs olarak kullandığı Şırnak'ın Cudi ve Gabar Dağı'ndan çıkan petrolle büyük bir sevinç yaşarken, Millet İttifakı'nı oluşturan 7'li masanın hedefi halindeki Bayraktar SİHA ve İHA'lar petrol keşfinde önemli bir rol oynadı. Uzun süren operasyonlarda, bölge terörden temizledikten sonra petrol yataklarında çalışmalar hız kazandı ve Cudi ile Gabar'dan peş peşe petrol keşif müjdeleri geldi.