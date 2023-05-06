Milli insansız hava araçları Gabar’da arama çalışmalarına kalkan oldu! Petrol yataklarında çalışmalar hız kazandı

Milli hava araçları, yıllarca terör örgütünün kol gezdiği ve PKK'nın en önemli geçiş güzergahı da olan Irak sınırındaki yer alan Cudi ile Gabar'ı teröristlerden temizledi. Komandolar ise, temizlenen bölgelerde yaptığı arazi arama-tarama çalışmalarıyla onlarca sığınak, barınak ve teröristlerin kullandığı irili ufaklı kamplar imha edildi. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından bölgede inşaat sürecine start verildi.