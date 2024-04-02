Ömer 51. bölüm fragmanı gündemde! Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Reşat ve Nurhayat, sevdalarının geçmişte kaldığına kendilerini inandırmaya çalışsalar da durumun hiç de öyle olmadığını biliyorlardır. Nisa'nın gönlünü kazanmak için aşk notlarına devam eden Hakan, karmaşık duygular hissettiği bir durumla karşı karşıya kalır. Ömer, Safiye'nin bulduğu gelin adaylarıyla görüşürken Gamze gururu, sevgisi ve öfkesi arasında sıkışıp kalır.