Giriş Tarihi: 02.04.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
00:30
Ömer 51. bölüm fragmanı gündemde! Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Ömer 51. Yeni Bölüm fragmanı için gözler Star TV ekranlarına döndü. Her hafta pazartesi günleri ekranlara gelen dizide tansiyon yükseliyor. Gamze ve Ömer'in ilişkisi nereye gidiyor? Dizinin başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır yer alıyor. Gelecek hafta olacaklar dizi takipçilerinin gündeminde. Peki, Öemer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? İşte, detaylar…