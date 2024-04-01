Giriş Tarihi: 01.04.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
19:58
Ömer 50. Bölüm izle! Star TV Ömer son bölüm full izle
Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerinde yer aldığı Ömer dizisi her hafta Pazartesi günü ekranlara geliyor. Dizinin takipçileri Ömer 50. Bölüm izle ekranı başında yerini aldı. Yeni bölümde Gamze, Safiye'nin gelin aradığını öğreniyor ancak bu duruma inanmakta zorlanıyor. Öte yandan Reşat ve Nurhayat cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte, Star TV Ömer 50. Son bölüm izle full ve tek parça…