ANKARA'DAN İSTEKLER



Gabar Dağı... 1850 metre yükseklik... Kato Dağı... 2900 metre... Sırmalı Dağı... 1556 metre.

Yakın bir geçmişte terörle anılan bu dağlarda... Şimdi... Türk mühendis ve işçileri, sondaj yapıyorlar... Petrol çıkarıyorlar.

Terör belası... Köyünü... Evini barkını terk edenler... Dönmeye başlamışlar.

- Yüce dağların eteklerinde yaşayanlar... Ankara'ya... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir diyeceğiniz var mı?

Köy korosu gibi... Ses yükseliyor:

"Vaaar!"

Köylüler konuşuyor... Ama Kürtçe... Bereket, Osman Geliş yanımızda... Söylenenleri tercüme ediyor.

Petrol berekete (Petrol bereket demek).

Xweda devleta me u millete me ne exe tangasi ye (Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin).

Zaroken me ye bixunin bibin endezyare petrole (Çocuklarımız okuyacak, petrol mühendisi olacak).

Daxanziya me ki serok komar rafinerya petrole Şırnak Veki (Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz Şırnak'ta petrol rafinerisinin açılması).