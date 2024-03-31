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Haberler Galeri SİİRT SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Siirt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:01

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Siirt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. 5 yıl arayla yapılan seçimlerde büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ile il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği için de oy kullanılacak. AK Parti'den Ekrem Olğaç, İyi Parti'den Osman Aydar'ın aday gösterildiği seçim için Siirt yerel seçim sonuçları takip ediliyor. 81 ilde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacağı seçimin sonuçları sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden anlık ve güncel olarak takip edilebilecek. Sandıkların kapanması ve YSK tarafından uygulanan yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 31 Mart seçim sonuçları öğrenilebilecek. İşte YSK ile Siirt Yerel Seçim sonuçları

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Siirt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Her seçimde olduğu gibi bu sene de Siirt seçim sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde vatandaşların kullandıkları oylarla büyükşehir,il,ilçe ve belde yöneticileri 5 yıl süreyle görevlerinde kalmak üzere belirlenecek. Milyonlarca seçmen oy kullanacak ve seçim sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilecek. İşte sabah.com.tr YSK ile Siirt 2024 Yerel seçim sonuç sayfası

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Siirt seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Siirt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK PARTİ Ekrem Olğaç

İYİ Parti Osman Aydar

Yeniden Refah Partisi Umut Bardak

DEM Parti Sofya Alağaş

Zafer Partisi Enes Balaman

CHP Zakir Ekinci

Siirt Seçim Sonuçları Linkine Tıklayarak Canlı ve Anlık Olarak Adayların Oy Oranlarını Görüntüleyebilirsiniz.

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SİİRT SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Siirt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Siirt seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

Baykan seçim sonuçları için tıklayınız!

Eruh seçim sonuçları için tıklayınız!

Kurtalan seçim sonuçları için tıklayınız!

Pervari seçim sonuçları için tıklayınız!

Şirvan seçim sonuçları için tıklayınız!

Tillo seçim sonuçları için tıklayınız!

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Siirt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SİİRT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Siirt'te AK Parti'den Ekrem Olğaç, CHP Zakir Ekinci, İYİ Osman Aydar, Yeniden Refah Partisi Umut Bardak,DEM Parti Sofya Alağaş ve Zafer Partisi Enes Balaman

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Siirt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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