Giriş Tarihi: 05.08.2023 06:11
Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
07:02
Şırnak’tan sonra Siirt’ten de petrol müjdesi: Pervari’de sondaj çalışması yapılıyor
Güneydoğu'nun dağlarından petrol müjdeleri peş peşe geliyor. Şırnak'ın Gabar, Cudi ve Kato Dağları'ndan sonra Van ve Şırnak üçgeninde yer alan Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında da petrol arama çalışmaları başlatıldı. Bir süre önce rezerv bakımdan zengin olduğu tespit edilen Pervari kırsalındaki Çatköy-1 kuyusunda sondaj başladı.
Söz konusu petrol kuyularının keşfi ile birlikte Batman TPAO'nun yanı sıra bölgede yeni kurulacak olan petrol rafineleri Güneydoğu'nun kalkınmasında önemli rol oynayacak.