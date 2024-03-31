Sivas seçim sonuçları! YSK Sivas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Sivas seçim sonuçları 2024 son dakika verileri yakın takibe alınmış durumda. Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 34 siyasi partinin yer aldığı seçimde oy kullanma süreci sona erdikten sonra oy sayımına geçilecek. Seçim sonucu, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. Canlı ve anlık oy oranları ile Sivas seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. Şehirde ikamet eden vatandaşlar YSK verilerine odaklandı. İşte, YSK Sivas yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Sivas Yerel Seçim Sonuçları ekranı;