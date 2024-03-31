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Haberler Galeri Sivas seçim sonuçları! YSK Sivas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:22

Sivas seçim sonuçları! YSK Sivas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri'nde 60 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak. Yayın yasaklarının sona ermesinin ardından Sivas seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfasında yerini alacak. YSK tarafından anbean paylaşılan veriler ile Sivas seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile Sivas yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Sivas seçim sonuçları! YSK Sivas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Sivas seçim sonuçları 2024 son dakika verileri yakın takibe alınmış durumda. Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 34 siyasi partinin yer aldığı seçimde oy kullanma süreci sona erdikten sonra oy sayımına geçilecek. Seçim sonucu, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. Canlı ve anlık oy oranları ile Sivas seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. Şehirde ikamet eden vatandaşlar YSK verilerine odaklandı. İşte, YSK Sivas yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Sivas Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Sivas seçim sonuçları! YSK Sivas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Hilmi Bilgin

CHP: Tacettin Kepenek

MHP: Reha Kars

DEM Parti: Merve Yıldız Yaray

Sivas Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Sivas seçim sonuçları! YSK Sivas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Sivas'ta ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Akıncılar Seçim Sonuçları

Altınyayla Seçim Sonuçları

Divriği Seçim Sonuçları

Doğanşar Seçim Sonuçları

Gemerek Seçim Sonuçları

Gölova Seçim Sonuçları

Gürün Seçim Sonuçları

Hafik Seçim Sonuçları

İmranlı Seçim Sonuçları

Kangal Seçim Sonuçları

Koyulhisar Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Şarkışla Seçim Sonuçları

Suşehri Seçim Sonuçları

Ulaş Seçim Sonuçları

Yıldızeli Seçim Sonuçları

Zara Seçim Sonuçları

Sivas seçim sonuçları! YSK Sivas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

YSK'nın kesin aday listesine göre Sivas Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:

AK Parti: Hilmi Bilgin

CHP: Tacettin Kepenek

MHP: Reha Kars

BBP: Adem Uzun

İYİ Parti: Merve Yıldız Yaray

Saadet Partisi: Zeki Kılıç

Yeniden Refah Partisi: Fatih Kalkan

Milli Yol Partisi: Zeki Haral

Vatan Partisi: Metin Çeken

Demokrat Parti: Bahadır Başer

Bağımsız Türkiye Partisi: Necati Kılınç

Memleket Partisi: Kerem Okyay

Demokrasi ve Atılım Partisi: Serdar İnce

Zafer Partisi: Umut Üredi

Millet Partisi: Mustafa Yılmaz

Türkiye Komünist Hareketi: Mehmet Ceran

Halkın Kurtuluş Partisi: Hüseyin Özlem

Sivas seçim sonuçları! YSK Sivas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİME 34 SİYASİ PARTİ KATILACAK

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

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