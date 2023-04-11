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Haberler Galeri SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini duyurdu! Türkiye Yüzyılı için çarpıcı mesajlar
Giriş Tarihi: 11.04.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 16:02

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini duyurdu! Türkiye Yüzyılı için çarpıcı mesajlar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında salondakilere hitap ediyor. Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparken, muhalefete de sert göndermelerde bulundu. Erdoğan, HDP ile kol kola giren Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bay bay Kemal niçin HDP Genel Merkezi'ne gitmedi de, Meclis'te bunlarla görüştü? Kapalı kapılar ardında ne görüştüler, açıklayabildi mi? Hayır." derken, teröristleri serbest bırakacaklarını açıklayan HDP'ye ise, "Yargının cezaevine tıktığı teröristleri serbest bırakma sözü veren alçaklar bitmez." dedi.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini duyurdu! Türkiye Yüzyılı için çarpıcı mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, muhalefeti sert sözlerle eleştirirken, Türkiye Yüzyılı vizyonunu da bir kez daha açıkladı. Erdoğan, AK Parti'nin geleceğin de partisi olduğunu söylerken, önceliğin depremin yıktığı şehirleri ayağa kaldırmak olacağını da sözlerine ekledi. Erdoğan, "319 bini 1 yılda tamamlanmak üzere 650 bin konutu teslim ederek yaraları tamamen saracağız." dedi.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini duyurdu! Türkiye Yüzyılı için çarpıcı mesajlar

BAŞKAN ERDOĞAN: KARŞIMDAKİ TABLO TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MUŞTUSU

Başkan Erdoğan'ın konuşamasından satır başları:

Aziz milletim, Cumhur İttifakı'nın kıymetli temsilcileri, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu karşımdaki tabloyu gerek salon dışında, gerek salon içinde Türkiye Yüzyılı'nın muştusu olarak görüyorum. Sevginiz, coşkunuz, ahdevefanız, düşmana korku salan aslan yürekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini duyurdu! Türkiye Yüzyılı için çarpıcı mesajlar

"MİLLETİMİZ TERCİHİNİ İSTİKRARDAN YANA KULLANDI"

Allah'ın izni ile yine bir 14 Mayıs arefesinde, bir kez daha, 'Yeter söz milletindir' demek için bir aradayız. Bizim yeter dememiz Bay Bay Kemal'in yeter demesine benzemez. Kardeşlerim, hayatlarını bu mücadeleye adamış devlet adamlarının mücadelesi dar ağacında bitmiş olsa da, kalkınma ateşi hiç sönmedi. Darbeciler bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Vesayetçilerin tepeden bakan kibirleri bu ateşi söndirmeyi başaramadı. Siyasi ve sosyal mühendislik hesapları ile girilen çok sayıda teşebbüş bu ateşi söndürmeyi başaramadı. AK Parti, bu kutlu mirasın son 21 yıldaki temsilcisi olarka milletimiz ile kol kola, omuz omuza kalkınma mücadelesi yürütüyor. 2002 seçimlerinde ne dedik, tek başına, iş başına diyerek gittik. Milletimiz bizi tek başına başa getirdi. 2007'de durmak yok yola devam dedik. 2011'de istikrar sürsün, Türkiye büyüsün dedik. Milletimiz tercihini istikrardan yana kullandı.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini duyurdu! Türkiye Yüzyılı için çarpıcı mesajlar

2014 seçimine, sen, ben yok, Türkiye var diyerek gittik. 2018 seçimine vakit Türkiye vakti diyerek gittik. Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralamak için buradayız. Var mıyız bu yürüyüşe. Durmak yok, yola devam. 14 Mayıs'ta inşallah sandıkları hep birlikte patlatacağız. Kadın kollarımızda, gençlerde, ana kademede bu cesareti görüyorum. Sağ olun, var olun. AK Parti'nin 14 Mayıs'ta milletimizin huzuruna çıkacak kadrosu için bir aradayız. Şarkımız ne diyor, doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını, dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını, başlasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi. Türkiye Yüzyılı'nı yarın değil, hemen şimdi başlatmak için bugün buradayız.

İzmir, bu defa ben inanıyorum ki, sandıklardan bir başka çıkacak. İzmir, buna hazır mı?

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini duyurdu! Türkiye Yüzyılı için çarpıcı mesajlar

"TÜRKİYE SADECE 780 BİN KİLOMETREKAREDEN İBARET DEĞİL"

14 Mayıs seçimlerini sadece Türkiye değil, tüm İslam dünyası takip ediyor. İslam dünyasının bu heyecanını ben inanıyorum ki, bu kadro aynen paylaşacak. Türkiye, sadece 780 bin kmkareden ibaret bir ülke değil.

Şu Ramazan ayında İslam dünyasından bir ülke 200 ton hurma gönderiyor. Nereye, deprem bölgesine. Niçin, oradaki depremzede kardeşlerimiz orucunu hurma ile açsın diye. Bir diğer 100 ton, bir diğeri de 100 ton. Bu bir anlayışın, yaklaşımın ifadesidir. Biz depremzede kardeşlerimizi bu Ramazan'da yalnız bırakamayız demek. Ayni ve nakdi olarak her şeyleri ile yanımızda yer aldılar. Türkiye, bu karrdeşleri ile bu yolda beraber yürüdü.

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