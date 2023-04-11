SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini duyurdu! Türkiye Yüzyılı için çarpıcı mesajlar

2014 seçimine, sen, ben yok, Türkiye var diyerek gittik. 2018 seçimine vakit Türkiye vakti diyerek gittik. Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralamak için buradayız. Var mıyız bu yürüyüşe. Durmak yok, yola devam. 14 Mayıs'ta inşallah sandıkları hep birlikte patlatacağız. Kadın kollarımızda, gençlerde, ana kademede bu cesareti görüyorum. Sağ olun, var olun. AK Parti'nin 14 Mayıs'ta milletimizin huzuruna çıkacak kadrosu için bir aradayız. Şarkımız ne diyor, doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını, dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını, başlasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi. Türkiye Yüzyılı'nı yarın değil, hemen şimdi başlatmak için bugün buradayız.

İzmir, bu defa ben inanıyorum ki, sandıklardan bir başka çıkacak. İzmir, buna hazır mı?