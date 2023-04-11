Giriş Tarihi: 11.04.2023 15:52
Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
16:02
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini duyurdu! Türkiye Yüzyılı için çarpıcı mesajlar
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında salondakilere hitap ediyor. Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparken, muhalefete de sert göndermelerde bulundu. Erdoğan, HDP ile kol kola giren Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bay bay Kemal niçin HDP Genel Merkezi'ne gitmedi de, Meclis'te bunlarla görüştü? Kapalı kapılar ardında ne görüştüler, açıklayabildi mi? Hayır." derken, teröristleri serbest bırakacaklarını açıklayan HDP'ye ise, "Yargının cezaevine tıktığı teröristleri serbest bırakma sözü veren alçaklar bitmez." dedi.