SON DAKİKA: AK Parti seçim beyannamesi açıklandı! Türkiye Yüzyılı vurgusu: Doğru adımlarla yola devam | Video

Son dakika haberleri: 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Türkiye Yüzyılını 17 temel başlığın üzerine inşa edileceğini açıklayan Başkan Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesine yazılan her maddenin uzun hazırlıklar sonucunda ortaya çıkarıldığını ifade etti. AK Parti seçim beyannamesinin ilk maddesinde "Afetlere karşı risk ve kriz yönetimi" başlığı yer alıyor. Peki AK Parti'nin seçim beyannamesinde neler var?