Son dakika: Başkan Erdoğan’dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: Depremzedeleri sahipsiz bırakmayacağız

Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz.