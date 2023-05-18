Giriş Tarihi: 18.05.2023 09:43
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
11:27
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: Depremzedeleri sahipsiz bırakmayacağız
Başkan Erdoğan'dan Millet İttifakı'nın 14 Mayıs tiyatrosuna tepki geldi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada depremzedelere yönelik yürütülen çirkin kampanyaya da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Depremzedeleri yalnız bırakmayacağız" dedi.