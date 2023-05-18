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Haberler Galeri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: Depremzedeleri sahipsiz bırakmayacağız
Giriş Tarihi: 18.05.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 11:27

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: Depremzedeleri sahipsiz bırakmayacağız

Başkan Erdoğan'dan Millet İttifakı'nın 14 Mayıs tiyatrosuna tepki geldi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada depremzedelere yönelik yürütülen çirkin kampanyaya da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Depremzedeleri yalnız bırakmayacağız" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: Depremzedeleri sahipsiz bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika paylaşımında Millet İttifakı'nın 14 Mayıs günü oynadığı tiyatro ve ardından depremzedelere yönelik skandal eylemlere tepki gösterdi. Açık ara farkın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve yönetiminin dengelerini bozduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, depremzedelere yönelik çirkin kampanyalara tepki gösterdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: Depremzedeleri sahipsiz bırakmayacağız

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu.

Başkan Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: "Depremzedeleri yalnız bırakmayacağız" | Video

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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: Depremzedeleri sahipsiz bırakmayacağız

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: Depremzedeleri sahipsiz bırakmayacağız

Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: Depremzedeleri sahipsiz bırakmayacağız

Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile…

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