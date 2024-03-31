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Haberler Galeri SON DAKİKA: İşte Deprem Bölgesi 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları! 11 il Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş...
Giriş Tarihi: 31.03.2024 21:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 21:10

SON DAKİKA: İşte Deprem Bölgesi 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları! 11 il Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş...

SON DAKİKA HABERİ... Yerel Seçim Sonuçları belli oldu. Türkiye il il seçim sonuçlarını canlı verilerle sabah.com.tr üzerinden takip ediyor. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin vurduğu 11 ilimiz olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de sonuçlar belli oluyor. Deprem bölgesinde son durum ne? Milyonlarca vatandaşımızın bulunduğu illerimizde AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın daha güçlü olduğu görülüyor. İşte deprem bölgesindeki 11 ilimizde 31 Mart Yerel Seçimleri son durumu...

SON DAKİKA: İşte Deprem Bölgesi 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları! 11 il Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş...

SON DAKİKA: 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında son durum...

Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlanıyor. Son gelen verilere göre 11 Deprem bölgesi ilimizde son durum ne? Asrın felaketinin vurduğu Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'nde 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları...

SON DAKİKA: İşte Deprem Bölgesi 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları! 11 il Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş...

KAHRAMANMARAŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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SON DAKİKA: İşte Deprem Bölgesi 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları! 11 il Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş...

ADANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

SON DAKİKA: İşte Deprem Bölgesi 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları! 11 il Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş...

ADIYAMAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

SON DAKİKA: İşte Deprem Bölgesi 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları! 11 il Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş...

DİYARBAKIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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