SON DAKİKA: İşte Deprem Bölgesi 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları! 11 il Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş...

SON DAKİKA: 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında son durum...

Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlanıyor. Son gelen verilere göre 11 Deprem bölgesi ilimizde son durum ne? Asrın felaketinin vurduğu Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'nde 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları...