SON DAKİKA: İşte Deprem Bölgesi 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları! 11 il Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş...

Giriş Tarihi: 31.03.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
21:10
SON DAKİKA HABERİ... Yerel Seçim Sonuçları belli oldu. Türkiye il il seçim sonuçlarını canlı verilerle sabah.com.tr üzerinden takip ediyor. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin vurduğu 11 ilimiz olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de sonuçlar belli oluyor. Deprem bölgesinde son durum ne? Milyonlarca vatandaşımızın bulunduğu illerimizde AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın daha güçlü olduğu görülüyor. İşte deprem bölgesindeki 11 ilimizde 31 Mart Yerel Seçimleri son durumu...