Son dakika: İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...

Son dakika... 31 Mart Yerel Seçim sonuçları belli oluyor... 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin vurduğu 11 ilimizde son durum ne? Cumhur İttifakı'nın Deprem Bölgesi'nde önde olduğu sonuçlara yansıyor. İşte deprem bölgesinde Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'nde 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları...