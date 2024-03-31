Giriş Tarihi: 31.03.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
20:06
Son dakika: İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...
Son dakika...31 Mart Yerel Seçimi sonuçları belli olmaya başladı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerde son durum ne? Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'de sonuçlar belli oluyor. 31 Mart Pazar Deprem Bölgesi seçim sonuçları sabah.com.tr'de. 11 ilin bulunduğu deprem bölgesi ağırlıkla AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'ndan yana tercihini yaptı.