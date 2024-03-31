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Haberler Galeri Son dakika: İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...
Giriş Tarihi: 31.03.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 20:06

Son dakika: İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...

Son dakika...31 Mart Yerel Seçimi sonuçları belli olmaya başladı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerde son durum ne? Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'de sonuçlar belli oluyor. 31 Mart Pazar Deprem Bölgesi seçim sonuçları sabah.com.tr'de. 11 ilin bulunduğu deprem bölgesi ağırlıkla AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'ndan yana tercihini yaptı.

Son dakika: İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...

Son dakika... 31 Mart Yerel Seçim sonuçları belli oluyor... 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin vurduğu 11 ilimizde son durum ne? Cumhur İttifakı'nın Deprem Bölgesi'nde önde olduğu sonuçlara yansıyor. İşte deprem bölgesinde Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'nde 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları...

Son dakika: İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...

KAHRAMANMARAŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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Son dakika: İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...

ADANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Son dakika: İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...

ADIYAMAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Son dakika: İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...

DİYARBAKIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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