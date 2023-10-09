Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde! Emekli ikramiyesi 5 bin TL ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 21:38 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 22:05

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde! Emekli ikramiyesi 5 bin TL ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, emeklilere ikramiye müjdesini açıkladı. Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Kabine'de emeklilerle ilgili bir müjde kararı alındığını da duyurdu ve "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi. Erdoğan, Kasım'ın ilk yarısında ödemelerin gerçekleşeceğini söyledi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun cevabı da merak ediliyor. Emekli zammı takvimi de netleşti. İşte son dakika emekli ikramiye haberinin detayları...

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde! Emekli ikramiyesi 5 bin TL ne zaman yatacak?

SON DAKİKA: EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, merakla beklenen emeklilerle ilgili müjdeyi de duyurdu. Emekli ikramiyesinin miktarı ve ne zaman yatırılacağı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının detayları...

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde! Emekli ikramiyesi 5 bin TL ne zaman yatacak?

Buna göre Emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek. İkramiyenin Kasım ayının ilk yarısında hesaplata yatırılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde! Emekli ikramiyesi 5 bin TL ne zaman yatacak?

EMEKLİYİ RAHATLATACAK KARAR

Başkan Erdoğan emeklilerle ilgili ikramiye müjdesini şu ifadelerle duyurdu: Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde! Emekli ikramiyesi 5 bin TL ne zaman yatacak?

Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde! Emekli ikramiyesi 5 bin TL ne zaman yatacak?

61 MİLYAR LİRAYI GEÇEN ÖDEMELER

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır.

SON DAKİKA