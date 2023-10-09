Giriş Tarihi: 09.10.2023 21:38 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 22:05

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde! Emekli ikramiyesi 5 bin TL ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, emeklilere ikramiye müjdesini açıkladı. Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Kabine'de emeklilerle ilgili bir müjde kararı alındığını da duyurdu ve "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi. Erdoğan, Kasım'ın ilk yarısında ödemelerin gerçekleşeceğini söyledi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun cevabı da merak ediliyor. Emekli zammı takvimi de netleşti. İşte son dakika emekli ikramiye haberinin detayları...