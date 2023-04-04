Son seçim anketi | Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

Son dakika son seçim anketi haberleri: Kamuoyu araştırmacısı GENAR Başkanı İhsan Aktaş sık sık gerçekleştirdikleri seçim anketleriyle ilgili en güncel sonuçları paylaştı. "Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna gelen cevapların 7'li masa için çok da iç açıcı olmadığının altını çizen İhsan Aktaş son seçim anketi sonuçlarına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kaybeden' rolüyle kendisini ve yanındakileri adeta bir intihar teşebbüsüne sürüklediğini belirtti.

Buna göre partilerin güncel oy oranlarında seçimler için kamuoyu araştırma sonuçları İYİ Parti'nin 1 yılda yüzde 50 oy kaybı yaşadığını kaybetti. İşte Meral Akşener'in her 2 destekçisinden birini kaybetmesine neden olan kritik anlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ve arkasındaki 6 partinin son oy oranları