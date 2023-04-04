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Haberler Galeri Son seçim anketi | Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları
Giriş Tarihi: 04.04.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 11:26

Son seçim anketi | Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

Son dakika seçim anketi haberleri: GENAR Başkanı İhsan Aktaş yaptıkları son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaştı. Aktaş İYİ Parti'nin siyasi partiler arasındaki dağılım ve oy geçişinde 'Kaybeden' rolüyle belirleyici olduğunu aktardı ve son seçim anketi değerlendirmesinde 1 yıl önce yüzde 14'le başlayan oy oranı macerasını bugün yüzde 7 seviyesinde tamamladığını söyledi.Aktaş, Kılıçdaroğlu'na karşı intihar ettiğini söylediği Akşener'in yanında 2 ismi de sürüklediğini belirtti. İşte Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için son seçim anketi ve sonuçları

SABAH İNTERNET
Son seçim anketi | Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

Son dakika son seçim anketi haberleri: Kamuoyu araştırmacısı GENAR Başkanı İhsan Aktaş sık sık gerçekleştirdikleri seçim anketleriyle ilgili en güncel sonuçları paylaştı. "Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna gelen cevapların 7'li masa için çok da iç açıcı olmadığının altını çizen İhsan Aktaş son seçim anketi sonuçlarına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kaybeden' rolüyle kendisini ve yanındakileri adeta bir intihar teşebbüsüne sürüklediğini belirtti.

Buna göre partilerin güncel oy oranlarında seçimler için kamuoyu araştırma sonuçları İYİ Parti'nin 1 yılda yüzde 50 oy kaybı yaşadığını kaybetti. İşte Meral Akşener'in her 2 destekçisinden birini kaybetmesine neden olan kritik anlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ve arkasındaki 6 partinin son oy oranları

Son seçim anketi | Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

MASAYA OTURDUKLARINDA CHP'NİN OY ORANI YÜZDE 26 İDİ

Bu son dönemlerde İYİ Parti'yi yorumlayarak siyaseti izlemek çok doğru bir nokta aslında. İYİ Parti yaklaşık 1 yıl önce 6'lı masa mensupları masaya otururken CHP'nin son seçim anketlerinde yüzde 26 oyu vardı.

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Son seçim anketi | Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

İYİ PARTİ YÜZDE 14 İLE MASAYA OTURDU! İLK ŞOKU ŞEHİT AİLESİNE KÜFÜRLE YAŞADI

İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14'lerdeydi. O dönemde Lütfü Türkkan şehit ailesine küfredince 12 buçuklara düştü. Sonra 13'leri buldu.

Son seçim anketi | Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

KÜÇÜK ORTAKLARIN TAMAMI YÜZDE 2 OY ALABİLİYOR!

Masanın diğer 4 partisi olan Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti toplamda 7 puan oyları vardı. Bugün hepsinin 2 puan oyu var.

Son seçim anketi | Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

BUGÜN CHP'DE 3 PUANLIK KAYIP VAR: YÜZDE 23

Şimdi bugünkü araştırmalardan baktığımızda CHP'nin oy oranı yüzde 23. Bir artış eğilimi var. 24 diyebiliriz.

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