Son seçim anketi | Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

Son dakika seçim anketi haberleri: GENAR Başkanı İhsan Aktaş yaptıkları son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaştı. Aktaş İYİ Parti'nin siyasi partiler arasındaki dağılım ve oy geçişinde 'Kaybeden' rolüyle belirleyici olduğunu aktardı ve son seçim anketi değerlendirmesinde 1 yıl önce yüzde 14'le başlayan oy oranı macerasını bugün yüzde 7 seviyesinde tamamladığını söyledi.Aktaş, Kılıçdaroğlu'na karşı intihar ettiğini söylediği Akşener'in yanında 2 ismi de sürüklediğini belirtti. İşte Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için son seçim anketi ve sonuçları