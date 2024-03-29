Tamer Karadağlı belgelerle kanıtladı: CHP’li Muhittin Böcek’in algısı elinde patladı!

Giriş Tarihi: 29.03.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
16:57
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'ya gitti. Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlığı kayda alıp belediyeye isyan etti. "İnanılır gibi değil. Devlet tiyatroları ve opera işte böyle bir binada olmak zorunda. Belediye hiçbir şey yapmamış. Korkunç bir durumda" sözleriyle tepki gösterdi. Yalana sarılan CHP'li ABB Başkanı Muhittin Böcek ise "Rezalet dediği bina bakanlığın" yanıtını verdi. Belgelerle konuşan Tamer Karadağlı da "Binanın dış bakımı onarımı sadece belediyeye ait biz kiracıyız. Sayın başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun" dedi. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da 2 yıl önce belediyeye binanın bakım ve onarımı için yazı gönderdiği ancak CHP'li belediyenin bu yazıyı dikkate bile almadığı belirlendi. Böylece CHP'li Böcek'in algı operasyonu tescillendi...