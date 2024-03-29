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Haberler Galeri Tamer Karadağlı belgelerle kanıtladı: CHP’li Muhittin Böcek’in algısı elinde patladı!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 16:57

Tamer Karadağlı belgelerle kanıtladı: CHP’li Muhittin Böcek’in algısı elinde patladı!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'ya gitti. Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlığı kayda alıp belediyeye isyan etti. "İnanılır gibi değil. Devlet tiyatroları ve opera işte böyle bir binada olmak zorunda. Belediye hiçbir şey yapmamış. Korkunç bir durumda" sözleriyle tepki gösterdi. Yalana sarılan CHP'li ABB Başkanı Muhittin Böcek ise "Rezalet dediği bina bakanlığın" yanıtını verdi. Belgelerle konuşan Tamer Karadağlı da "Binanın dış bakımı onarımı sadece belediyeye ait biz kiracıyız. Sayın başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun" dedi. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da 2 yıl önce belediyeye binanın bakım ve onarımı için yazı gönderdiği ancak CHP'li belediyenin bu yazıyı dikkate bile almadığı belirlendi. Böylece CHP'li Böcek'in algı operasyonu tescillendi...

Tamer Karadağlı belgelerle kanıtladı: CHP’li Muhittin Böcek’in algısı elinde patladı!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek, video kaydı aldı. Karadağlı "rezalet" diye tanımladığı binanın bakımsızlığından şikayet ederek, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

Tamer Karadağlı belgelerle kanıtladı: CHP’li Muhittin Böcek’in algısı elinde patladı!

TAMER KARADAĞLI: İNANILIR GİBİ DEĞİL UTANÇ KAYNAĞI!
Kültür merkezindeki bakımsız bölgeleri video kaydederek göstermeye devam eden Karadağlı, "İnanılır gibi değil. Devlet tiyatroları ve opera işte böyle bir binada olmak zorunda. Belediye hiçbir şey yapmamış. Korkunç bir durumda. Burası Uluslararası festivalleri yaptığımız Antalya.

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Tamer Karadağlı belgelerle kanıtladı: CHP’li Muhittin Böcek’in algısı elinde patladı!

Belediye hiç görmüyor mu acaba bunu? Hiçbir şey yapılmamış burada. Gerçekten utanç kaynağı bu. İnanamıyorum. Sanki savaştan çıkmış gibi bu bina, ya da müteahhit bırakıp kaçmış" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tamer Karadağlı belgelerle kanıtladı: CHP’li Muhittin Böcek’in algısı elinde patladı!

BÖCEK: REZALET DEDİĞİ BİNA BAKANLIĞIN
ABB Başkanı Muhittin Böcek ise yalana sarıldı. "Rezalet dediği bina bakanlığın" ifadelerini kullandı. Ancak yalanı elinde patladı. Tamer Karadağlı, binanın bakımının belediyeye ait olduğunu belgelerle kanıtladı.

Tamer Karadağlı belgelerle kanıtladı: CHP’li Muhittin Böcek’in algısı elinde patladı!

KARADAĞLI: BİZ KİRACIYIZ
Karadağlı, "Dün yaptığım paylaşımla ilgili birçok yorum geldi. Haşim İşcan Kültür Merkezi belediyeye ait. Biz orada sadece kiracıyız.

Tamer Karadağlı belgelerle kanıtladı: CHP'li Muhittin Böcek'in algısı elinde patladı! | Video

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