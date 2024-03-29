Tamer Karadağlı belgelerle kanıtladı: CHP’li Muhittin Böcek’in algısı elinde patladı!

Belediye hiç görmüyor mu acaba bunu? Hiçbir şey yapılmamış burada. Gerçekten utanç kaynağı bu. İnanamıyorum. Sanki savaştan çıkmış gibi bu bina, ya da müteahhit bırakıp kaçmış" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.