Tamer Karadağlı belgelerle kanıtladı: CHP’li Muhittin Böcek’in algısı elinde patladı! | Video
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'ya gitti. Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlığı kayda alıp belediyeye isyan etti. "İnanılır gibi değil. Devlet tiyatroları ve opera işte böyle bir binada olmak zorunda. Belediye hiçbir şey yapmamış. Korkunç bir durumda" dedi. Yalana sarılan CHP'li ABB Başkanı Muhittin Böcek ise "Rezalet dediği bina bakanlığın" yanıtını verdi. Belgelerle konuşan Tamer Karadağlı da "Binanın dış bakımı onarımı sadece belediyeye ait biz kiracıyız. Sayın başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da belediyeye yazı gönderdi. Böylece Böcek'in yalanı tescillendi
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