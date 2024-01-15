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Haberler Galeri Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar o bölgeye dikkat çekti! 30 km vurgusu: Harekat zorunludur
Giriş Tarihi: 15.01.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 15:36

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar o bölgeye dikkat çekti! 30 km vurgusu: Harekat zorunludur

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında sınır ötesinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. PKK'nın Arap Havzası'na itilmesi durumunda kendi içinde büyük bir kırılma ve karmaşa yaşayacağını belirten Ağar, "30 km'nin aşağına itmemiz gerekiyor mutlaka ve mutlaka. Oralara bir harekat zorunludur. Yapamazsak bu sorunla mücadeleye etmek zorunda kalırız." dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar o bölgeye dikkat çekti! 30 km vurgusu: Harekat zorunludur

"Sınır ötesine kapsamlı bir operasyon yapılacak mı? Türkiye Irak'ta kaç km derinliğe inecek?" Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu. Sınır ötesi harekatın zorunlu olduğunu vurgulayan Ağar, terör örgütü PKK'nın Arap havzasına itilmesi gerektiğini ifade etti.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar o bölgeye dikkat çekti! 30 km vurgusu: Harekat zorunludur

"YILLARCA KÜRTLERİN ETNİK KİMLİĞİNİ İSTİSMAR ETTİ..."

Ağar, şu ifadeleri kullandı:

"PKK terör örgütü hangi kimliği istismar ederek güç tutar ve etki üretir? Bu benim Kürt kardeşimin etnik kimliğini istismar ederek diğer alanlarda etki üretir. Başlangıçta güneydoğumuzdu. Yıllarca istismar etti ve onların içerisine gizlendi. Varlığını devam ettirmeye çalıştı.

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Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar o bölgeye dikkat çekti! 30 km vurgusu: Harekat zorunludur

"30 KİLOMETRE" VURGUSU

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan o canhıraş mücadele sonrasında Türkiye'deki demografya ile bağı çok zayıfladı. Bir diğer tarafıyla siyasi manipülasyonlara devam ediyor. 2019 yılında Sayın Erdoğan bir cümle kurmuştu Barış Pınarı Harekatı başlamadan evvel.

Bizim hedefimiz 432'ye 30 demişti. Bu çok önemli bir cümleydi. Çünkü bunun içerisinde PKK'nın Suriye'de Kürt etnik kimliğini istismar etmiş olduğu temel alanlar vardı. Kamışlı vardı. Kamışlı Suriye'deki Kürt demografik yapısının en güçlü olduğu yer.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar o bölgeye dikkat çekti! 30 km vurgusu: Harekat zorunludur

"SÖZLERİNİ TUTMADILAR"

Sembol bir isme dönüşen Ayn El Arap vardı. Biz o harekatı yapacağız demesinden hemen sonra korkunç bir baskıyla karşı karşıya kaldık. Kimi gönderdi ABD? Mike Pence'i gönderdi başkan yardımcısı. Pompeo'yu gönderdi. Bizim o harekatı yapmamamızın üreteceği sonuçları çok iyi biliyorlardı. Engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

30 km'nin aşağısına ağır silahları alıp defolup gideceklerinin sözünü verdiler. Bunu yaptılar mı? Yapmadılar.

Türkiye Irak'ta kaç km derinliğe inecek? Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler | Video

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar o bölgeye dikkat çekti! 30 km vurgusu: Harekat zorunludur

"ARAP HAVZASINA İTTİĞİMİZ ZAMAN BÜYÜK BİR KIRILMA YAŞAYACAK"

PKK'yı Arap havzasına ittiğimiz zaman kendi içinde büyük bir kırılma büyük bir karmaşa yaşayacak. 30 km'nin aşağına itmemiz gerekiyor mutlaka ve mutlaka.

Bu öncelikli olarak bir güvenlik şeridi oluşturulmasına sebebiyet verecek ama aslında kalıcı çözüme dair son derece önemli bir aşamaya karşılık gelecek. Kürt etnik kimliğini Suriye'de istismar etmişine engel olacaksınız.

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