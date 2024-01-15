Giriş Tarihi: 15.01.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
15:36
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar o bölgeye dikkat çekti! 30 km vurgusu: Harekat zorunludur
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında sınır ötesinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. PKK'nın Arap Havzası'na itilmesi durumunda kendi içinde büyük bir kırılma ve karmaşa yaşayacağını belirten Ağar, "30 km'nin aşağına itmemiz gerekiyor mutlaka ve mutlaka. Oralara bir harekat zorunludur. Yapamazsak bu sorunla mücadeleye etmek zorunda kalırız." dedi.