Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar o bölgeye dikkat çekti! 30 km vurgusu: Harekat zorunludur

"30 KİLOMETRE" VURGUSU

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan o canhıraş mücadele sonrasında Türkiye'deki demografya ile bağı çok zayıfladı. Bir diğer tarafıyla siyasi manipülasyonlara devam ediyor. 2019 yılında Sayın Erdoğan bir cümle kurmuştu Barış Pınarı Harekatı başlamadan evvel.

Bizim hedefimiz 432'ye 30 demişti. Bu çok önemli bir cümleydi. Çünkü bunun içerisinde PKK'nın Suriye'de Kürt etnik kimliğini istismar etmiş olduğu temel alanlar vardı. Kamışlı vardı. Kamışlı Suriye'deki Kürt demografik yapısının en güçlü olduğu yer.