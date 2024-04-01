ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Üsküdar yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

Üsküdar seçim sonuçları son dakika gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üsküdar'da 31 Mart Pazar günü 313 bin 758 seçmen, açılan 1184 sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin 17.00'da bitmesinin ardından oylar sayılmaya başlandı ve sandıkların tamamının sayılmasının ardından İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt buldu. AK Parti'nin adayı Hilmi Yürkmen ve CHP'nin adayı Sinem Dedetaş'ın oy oranları merak edildi. Peki, Üsküdar Belediyesini kim kazandı, hangi parti? İstanbul Üsküdar Belediye başkanı kim oldu? İşte detaylar…