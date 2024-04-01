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Haberler Galeri ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Üsküdar yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 07:37

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Üsküdar yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

Üsküdar seçimi kim kazandı son dakika gündemdeki yerini aldı. 31 Mart'ta sandık başına giden seçmen tercihini yaptı. Üsküdar oy oranları ile beş yıl boyunca kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticisini seçti. Üsküdar Belediyesini kim kazandı sorusu bu noktada araştırılıyor. 2019 yılında yapılan yerel seçimi AK parti kazanmıştı. Peki, 2024 Üsküdar yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı? İşte, İstanbul Üsküdar seçim sonucu canlı takip ekranı…

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Üsküdar yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

Üsküdar seçim sonuçları son dakika gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üsküdar'da 31 Mart Pazar günü 313 bin 758 seçmen, açılan 1184 sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin 17.00'da bitmesinin ardından oylar sayılmaya başlandı ve sandıkların tamamının sayılmasının ardından İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt buldu. AK Parti'nin adayı Hilmi Yürkmen ve CHP'nin adayı Sinem Dedetaş'ın oy oranları merak edildi. Peki, Üsküdar Belediyesini kim kazandı, hangi parti? İstanbul Üsküdar Belediye başkanı kim oldu? İşte detaylar…

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Üsküdar yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

İSTANBUL ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | CANLI

31 Mart günü sandığa giden seçmen Megakent için hazırlanan oy pusulasında birçok aday gördü ve tercihini yaptı. Sırada oy sayımı var. Açılan sandık sayısı adım adım tamamlanıyor.

İstanbul Üsküdar adayları arasında AK Parti'den Hilmi Türkmen, CHP'den Sinem Dedetaş, Yeniden Refah Partisi'nden Turgut Sadıkoğlu, Zafer Partisi'nden Nursel Çelikol, Saadet Partisi'nden Yılmaz Bayat gibi isimler bulunuyor.

Adayların oy oranlarında son durum için İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları linkine tıklayabilirsiniz.

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ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Üsküdar yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

ÜSKÜDAR MAHALLELERİ

33 mahalleden oluşan Üsküdar'ın nüfusu, 2022 TÜİK verilerine göre 524.452 kişi olarak tespit edilmiştir. İşte, o mahalleler:

Acıbadem, Ahmediye, Altunizade, Aziz Mahmut Hüdayi, Bahçelievler, Barbaros, Beylerbeyi, Bulgurlu, Burhaniye, Cumhuriyet, Çengelköy, Ferah, Güzeltepe, İcadiye, Kandilli, Kısıklı, Kirazlıtepe, Kuleli, Kuzguncuk, Küçük Çamlıca, Küçüksu, Küplüce, Mehmet Akif Ersoy, Mimar Sinan, Muratreis, Salacak, Selami Ali, Selimiye, Sultantepe, Ünalan, Valide-İ Atik, Yavuztürk, Zeynep Kamil

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Üsküdar yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 İstanbul Üsküdar seçim sonuçları verilerine bakıldığında 159.320 alınan oy ve %48.25 oy oranı ile AK Parti adayı Hilmi Türkmen'in Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçildiği görülüyor.

Geçmiş ve güncel oy oranlarına 2024 seçim sonuçları sayfasından ulaşabilirsiniz.

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Üsküdar yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

TÜRKİYE SEÇİM SONUCU 2024

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