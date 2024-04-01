ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Üsküdar yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

ÜSKÜDAR MAHALLELERİ
33 mahalleden oluşan Üsküdar'ın nüfusu, 2022 TÜİK verilerine göre 524.452 kişi olarak tespit edilmiştir. İşte, o mahalleler:
Acıbadem, Ahmediye, Altunizade, Aziz Mahmut Hüdayi, Bahçelievler, Barbaros, Beylerbeyi, Bulgurlu, Burhaniye, Cumhuriyet, Çengelköy, Ferah, Güzeltepe, İcadiye, Kandilli, Kısıklı, Kirazlıtepe, Kuleli, Kuzguncuk, Küçük Çamlıca, Küçüksu, Küplüce, Mehmet Akif Ersoy, Mimar Sinan, Muratreis, Salacak, Selami Ali, Selimiye, Sultantepe, Ünalan, Valide-İ Atik, Yavuztürk, Zeynep Kamil