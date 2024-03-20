Uzman isim Ahaber’de açıkladı Fay haritası güncellendi: Diri hat sayısı 550’ye yükseldi

FAY HARİTASINDA GÜNCELLEME YAPILDI

Türkiye'deki diri fay sayısı kaça ulaştı?

Burada 485 adet diri fay olduğu belirtiliyor. Bu sekmenlere ayrıldığında 550 faya çıkıyor. Bu 550 tane, 5 ve üzeri deprem üretme potansiyeli olan fay görüyoruz. Bu MTA ve üniversiteler tarafından yapılan çalışmayı eklersek bu sayının daha fazla olduğunu söyleyeibiliriz. Ancak sadece buna baktığımızda bile pek çok bölgede deprem yapma potansiyeli olan fay hattı görüyoruz. Türkiye'de diri fay hazırlama görevini MTA'ya verildi. 1992 yılında yayınlanan haritada bu rakam 135'ti. Yeni yayınlanan haritada bu rakam 550'ye çıktı. Yeni yayınlanacak haritalarda bu rakam daha da artabilir.