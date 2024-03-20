Giriş Tarihi: 20.03.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
15:30
Uzman isim Ahaber’de açıkladı Fay haritası güncellendi: Diri hat sayısı 550'ye yükseldi
Türkiye birçok kez deprem gerçeğiyle yüzleşti. Son olarak Kahramanmaraş merkezli deprem, gerçeklerle tekrar yüzleşmemize neden oldu. Peki en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da deprem riski var mı? Bugün Yalova'da meydana gelen deprem İstanbul depremini tetikler mi? Diri fay haritası güncellendi, hangi bölgelerdeki riskler arttı? Deprem uzmanı, Doç. Dr. Bülent Özmen Ahaber ekranında merak edilenleri anlattı...