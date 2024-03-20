Türkiye’nin diri fay haritası güncellendi! Marmara'da tehlike var mı? | Video

Kahramanmaraş ve Yalova merkezli bugün meydana gelen iki deprem korkuya yol açtı. Öte yandan fay haritasında güncelleme yapıldı. Haritaya yeni faylar eklendi. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan deprem uzmanı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen anlattı.