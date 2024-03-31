Yozgat seçim sonuçları son dakika! YSK Yozgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca Yozgatlı seçmen, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek için sandık başına gidecek. Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından, ''2024 Yozgat seçim sonuçları'' merakla beklenirken, Yüksek Seçim Kurulu, seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından, il ve ilçe seçim sonuçları ile oy oranlarını sabah.com.tr adresinde anlık olarak paylaşacak. İşte,son dakika Yozgat seçim sonuçları 2024 canlı ve güncel veriler...

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Yozgat Yerel Seçim Sonuçları ekranı;