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Haberler Galeri Yozgat seçim sonuçları son dakika! YSK Yozgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:51

Yozgat seçim sonuçları son dakika! YSK Yozgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Yozgat'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde, yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve köy/mahalle muhtarları belirlenecek. Yozgat seçim sonuçları, canlı ve anlık olarak sabah.com.tr üzerinden takip edilebilecek. 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları 2024 ve Yozgat seçimin kazananları ve oy oranları, resmi duyurunun ardından netlik kazanacak. İşte, YSK tarafından sağlanan Yozgat seçim sonuçları 2024 son dakika takip ekranı!

Yozgat seçim sonuçları son dakika! YSK Yozgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca Yozgatlı seçmen, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek için sandık başına gidecek. Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından, ''2024 Yozgat seçim sonuçları'' merakla beklenirken, Yüksek Seçim Kurulu, seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından, il ve ilçe seçim sonuçları ile oy oranlarını sabah.com.tr adresinde anlık olarak paylaşacak. İşte,son dakika Yozgat seçim sonuçları 2024 canlı ve güncel veriler...

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Yozgat Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Yozgat seçim sonuçları son dakika! YSK Yozgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

AK Parti: Celal Köse

CHP: Özkan Şengül

İYİ Parti: Mustafa Görkem Taştan

DEM Parti: Merve Eylül Bütün

MHP: Ömer Açıkel

Yozgat Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Yozgat seçim sonuçları son dakika! YSK Yozgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Yozgat'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Akdağmadeni seçim sonuçları

Aydıncık seçim sonuçları

Boğazlıyan seçim sonuçları

Çandır seçim sonuçları

Çayıralan seçim sonuçları

Çekerek seçim sonuçları

Kadışehri seçim sonuçları

Saraykent seçim sonuçları

Sarıkaya seçim sonuçları

Sorgun seçim sonuçları

Şefaatli seçim sonuçları

Yenifakılı seçim sonuçları

Yerköy seçim sonuçları

Yozgat seçim sonuçları son dakika! YSK Yozgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

YOZGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Celal Köse, CHP Özkan Şengül, İYİ Parti Mustafa Görkem Taştan, MHP Ömer Açıkel, DEM Parti ise Merve Eylül Bütün ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yozgat seçim sonuçları son dakika! YSK Yozgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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