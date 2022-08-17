Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:41
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
09:41
Mevlana Sözleri - Hz. Mevlana'dan İbretlik Özlü Sözler, En Güzel, Resimli Kısa, Uzun, Dostluk Ve Aşk Sözleri
Mevlana sözleri ile hayat dersi almak isteyenler ya da bu özlü sözleri sevdiklerine göndermek isteyenler resimli Mevlana sözleri hakkında araştırma yapıyor. Edebi kişiliğinin yanı sıra alim ve fâkih olan Hz. Mevlana özlü sözleri ve öğütleri ile her çağda yeni nesillere yol göstermektedir. Geleceğe ışık tutan nasihatleri sayesinde hem edebi hem de manevi açıdan ders veren Mevlana'nın 7 öğüdü ve kısa, uzun seçenekli en güzel Mevlana sözleri haberimizde. İşte; 13. yüzyılda yaşayan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin akıllara kazınacak cümleleri ve dostluk, aşk konularındaki özlü resimli Mevlana sözleri!