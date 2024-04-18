Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı!
Giriş Tarihi: 18.04.2024 22:02 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 22:08

26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı!

ATV'nin beğeniyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar bir anda gündeme oturdu. 17 günlük bebekken Antalya'da Hüseyin Dere aracılığıyla evlatlık verilen 26 yaşındaki Uğur, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Uğur hikayesini anlattı, Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Esra Erol ve ekibi, Uğur'un annesini buldu ve bir ilke imza attı. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o anlar!

26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı!

ATV'nin reytingleri altüst eden Esra Erol'da programında bu hafta yaşananlar, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı!

HİKAYESİYLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

17 günlük bebekken Antalya'da Hüseyin Dere aracılığıyla evlatlık verilen 26 yaşındaki Uğur, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Uğur hikayesini anlattı, Türkiye gözyaşlarına boğuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı!

GERÇEKLERİ TEK TEK ANLATTI

Uğur'u evlatlık veren Hüseyin Dere yayına bağlanarak, "Uğur'un annesinin adı Burçin" dedi. Gerçekleri tek tek anlattı. Yayına ihbar yağdı. Bir ihbarcı, "Uğur'un annesi Burçin öldü" dedi.

26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı!

26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı!

26 YILLIK YILAN HİKAYESİNİ ESRA EROL ÇÖZDÜ!

Uğur gözyaşlarına boğuldu. Ancak gerçekler farklıydı. Esra Erol büyük gizemin peşini bırakmadı. Adım adım ipuçlarını izledi. 26 yıllık yılan hikayesine dönen sırrı çözdü!

26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı!

UĞUR'U GEÇMİŞİNE KAVUŞTURDU

26 yıllık mucize gerçek oldu! Esra Erol, Uğur'u geçmişine kavuşturdu.

SON DAKİKA