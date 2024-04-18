Video Yaşam 26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı!
26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı!

26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı!

18.04.2024 | 22:01

ATV’nin beğeniyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol’da, her hafta olduğu gibi izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Esra Erol’un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar bir anda gündeme oturdu. 17 günlük bebekken Antalya'da Hüseyin Dere aracılığıyla evlatlık verilen 26 yaşındaki Uğur, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Uğur hikayesini anlattı, Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Esra Erol ve ekibi, Uğur’un annesini buldu ve bir ilke imza attı. İşte Esra Erol’da programına damga vuran o anlar!

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