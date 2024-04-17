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Haberler Galeri 5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel'den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Sözleri özlem dolu...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 14:01

5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel'den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Sözleri özlem dolu...

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel, kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi gelmişti. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı. Yeniden baba olmaya hazırlanan Tolga Karel güzel eşi Sarah Scott ile pozlarını paylaşarak özlem dolu bir not düştü. Tolga Karel'in sözleri "gurbetlik çekiyor" "vatanını özlemiş" şeklinde yorumlandı...

5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel’den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Sözleri özlem dolu...

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel’den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Sözleri özlem dolu...

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

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5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel’den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Sözleri özlem dolu...

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel’den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Sözleri özlem dolu...

Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi gelmişti. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.

5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel’den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Sözleri özlem dolu...

Yeniden baba olmaya hazırlanan Tolga Karel güzel eşi Sarah Scott ile pozlarını paylaşarak özlem dolu bir not düştü.

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