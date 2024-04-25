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Haberler Galeri 5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel'den hamile eşi Sarah Scott'un doğum gününde romantik kutlama!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 14:45

5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel'den hamile eşi Sarah Scott'un doğum gününde romantik kutlama!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel, kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi gelmişti. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı. Yeniden baba olmaya hazırlanan Tolga Karel son olarak sosyal medya hesabından hamile eşi Sarah Scott'un yeni yaşını romantik sözlerle kutladı. İşte Tolga Karel'in eşi Sarah Scott ile aşk pozu...

5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel’den hamile eşi Sarah Scott’un doğum gününde romantik kutlama!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel’den hamile eşi Sarah Scott’un doğum gününde romantik kutlama!

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

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5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel’den hamile eşi Sarah Scott’un doğum gününde romantik kutlama!

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel’den hamile eşi Sarah Scott’un doğum gününde romantik kutlama!

Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi gelmişti. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.

5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel’den hamile eşi Sarah Scott’un doğum gününde romantik kutlama!

Yeniden baba olmaya hazırlanan Tolga Karel son olarak sosyal medya hesabından hamile eşi Sarah Scott'un yeni yaşını romantik sözlerle kutladı.

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