50 yaşına giren İclal Aydın’a sürpriz doğum günü! Anne kızın güzelliği göz kamaştırdı!

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak Ege'nin Hamsisi dizisinde boy göstermiş sonrasında Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Zamanının büyük bölümü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın, yeni yaşını kızıyla ve dostlarıyla kutladı. İclal Aydın, doğum günü paylaşımına '49'un son gecesiydi. İstanbul'da. Boğaziçi'nde…' notu da eklemeyi ihmal etmedi. 50 yaşına giren oyuncunun paylaşımı sonrası kızı Zeynep Lal merak konusu oldu. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ şimdilerde 18 yaşında bir genç kız. İşte güzelliğini annesinden aldığı yönünde yorumlar yağan İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal ve annesine yaptığı doğum günü sürprizi…