Ünlü oyuncu İclal Aydın'a kızı Lal'den sürpriz kutlama! Instagram hesabından duygusal paylaşım...
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OTOMATİK OYNAT
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Marmara Denizi'nde yakalanan 4 metrelik köpek balığı kamerada 14.09.2021 | 12:57
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İstanbul Avcılar'da metrobüs durağında "Beni ittin" kavgası 14.09.2021 | 12:50
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Kocaeli'de 301 km hızla radara giren motosiklet sürücüsü kamerada! 14.09.2021 | 11:51
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İstanbul'da internetten tanıştığı kadının önce parasını çalan adan kamerada 14.09.2021 | 11:10
01:40
Antalya Kemer’de korkutan hortum cep telefonu kamerasında 14.09.2021 | 11:10
01:48
Düzce'de zincirleme kazada yol tıkanınca 3 araç daha birbirine girdi 14.09.2021 | 11:10
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İstanbul Bahçelievler'de fabrika yangını! 14.09.2021 | 09:23
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SON DAKİKA: İstanbul trafiğinden CANLI YAYIN (14 Eylül 2021 Salı) 14.09.2021 | 09:22
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İstanbul Bahçelievler'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 14.09.2021 | 09:15
02:24
Konya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.09.2021 | 09:05
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Gaziantep'te trafikte korku dolu anlar! Ters yönde giden TIR kamerada... 14.09.2021 | 09:05
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Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı: 3 yaralı | Video 14.09.2021 | 01:10
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Kafasını bisküvi ambalajına sıkıştıran kirpiyi vatandaş kurtardı | Video 13.09.2021 | 19:54
Ünlü Oyuncu Sunucu İclal Aydın'ın kızı Lal'in annesi için hazırladığı sürpriz doğum günü kutlamasında yaşanan duygusal anlar kamerada!