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Haberler Galeri 6 yaşındaki Elif Nur’un şüpheli ölümü Müge Anlı’da izleyenleri duygulandırdı! Soruşturmada flaş gelişme: Amca ve hala gözaltında!
Giriş Tarihi: 16.12.2022 18:14 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 18:59

6 yaşındaki Elif Nur’un şüpheli ölümü Müge Anlı’da izleyenleri duygulandırdı! Soruşturmada flaş gelişme: Amca ve hala gözaltında!

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü konu olarak ele alındı. Müge Anlı'da herkesin boğazını düğümleyen şüpheli ölümün detayları kan dondurdu. Eskişehir'de cezaevinde olan Sibel- Gökhan Tiftik'in kızları Elif Nur (6), yakınlarının evinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Elif Nur öldü, şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturmada halası ve amcası 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alındı. Elif Nur'un aynı evde yaşadığı 9 ve 12 yaşındaki ağabeylerinin de bakımsız ve halsiz halde bulunup, vücutlarında morluklar olduğu tespit edildiği ve korumaya alındığı belirtildi. Küçük kızın anne ve babası cenazeye izinli olarak katıldı. İşte ayrıntılar!

6 yaşındaki Elif Nur’un şüpheli ölümü Müge Anlı’da izleyenleri duygulandırdı! Soruşturmada flaş gelişme: Amca ve hala gözaltında!

Müge Anlı ve ekibine başvuran Gülüzar Hanım, 3 kardeşin yaşadığı ve belki de Elif Nur Tiftik'in ölümüne sebep olan dramı ortaya çıkardı.

6 yaşındaki Elif Nur’un şüpheli ölümü Müge Anlı’da izleyenleri duygulandırdı! Soruşturmada flaş gelişme: Amca ve hala gözaltında!

Müge Anlı'da Gülüzar Hanım'In anlattıkları adeta kan dondurdu. Gülüzar Hanım, Elif Nur'un 2 kardeşinin aç ve bir deri bir kemik kaldığını söyledi. Ayrıca Gülüzar Hanım, çocukların tuvalety ihtiyacının bir pet şişeye giderdiklerini söyledi.

6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümü Müge Anlı'da izleyenleri duygulandırdı! Soruşturmada flaş gelişme: Amca ve hala gözaltında! | Video

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6 yaşındaki Elif Nur’un şüpheli ölümü Müge Anlı’da izleyenleri duygulandırdı! Soruşturmada flaş gelişme: Amca ve hala gözaltında!

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı.

6 yaşındaki Elif Nur’un şüpheli ölümü Müge Anlı’da izleyenleri duygulandırdı! Soruşturmada flaş gelişme: Amca ve hala gözaltında!

Çocukları Elif Nur, Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ile babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı.

6 yaşındaki Elif Nur’un şüpheli ölümü Müge Anlı’da izleyenleri duygulandırdı! Soruşturmada flaş gelişme: Amca ve hala gözaltında!

Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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