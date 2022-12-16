Video Haber 6 yaşındaki Elif Nur’un şüpheli ölümü Müge Anlı’da izleyenleri duygulandırdı! Soruşturmada flaş gelişme: Amca ve hala gözaltında! | Video
6 yaşındaki Elif Nur’un şüpheli ölümü Müge Anlı’da izleyenleri duygulandırdı! Soruşturmada flaş gelişme: Amca ve hala gözaltında! | Video

6 yaşındaki Elif Nur’un şüpheli ölümü Müge Anlı’da izleyenleri duygulandırdı! Soruşturmada flaş gelişme: Amca ve hala gözaltında! | Video

16.12.2022 | 18:20

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6 yaşındaki Elif Nur’un şüpheli ölümü Müge Anlı’da izleyenleri duygulandırdı! Soruşturmada flaş gelişme: Amca ve hala gözaltında! | Video 24:17
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'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü konu olarak ele alındı. Müge Anlı'da herkesin boğazını düğümleyen şüpheli ölümün detayları kan dondurdu. Eskişehir'de cezaevinde olan Sibel- Gökhan Tiftik'in kızları Elif Nur (6), yakınlarının evinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Elif Nur öldü, şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturmada halası ve amcası 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alındı. Elif Nur'un aynı evde yaşadığı 9 ve 12 yaşındaki ağabeylerinin de bakımsız ve halsiz halde bulunup, vücutlarında morluklar olduğu tespit edildiği ve korumaya alındığı belirtildi. Küçük kızın anne ve babası cenazeye izinli olarak katıldı. İşte ayrıntılar!

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