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Haberler Galeri Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya güzelliğini annesinden almış! Serenay Sarıkaya'nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 07.03.2023 06:16 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 06:24

Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya güzelliğini annesinden almış! Serenay Sarıkaya'nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı!

Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisi sonrası, Serenay Sarıkaya bu defa televizyona 'Aile' adlı diziyle döndü. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şu sıralar adeta kariyerinin zirvesinİ yaşıyor. İş ve aşklarıyla adından bahsettiren Serenay Sarıkaya başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde Devin karakterine hayat veriyor. Başarısının yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Serenay Sarıkaya'nın annesini gören "bu güzellik genetikmiş" demeden edemiyor. Paylaşımlarıyla bir hayli ses getiren Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. İşte yaşam koçluğu yapan ve güzelliğiyle beğeni toplayan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya güzelliğini annesinden almış! Serenay Sarıkaya’nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı!

1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, genç yaşında başladığı oyunculuk kariyerinin şu sıralar zirvesinde. Güzelliği kadar başarılarıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez annesiyle şaşırttı.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya güzelliğini annesinden almış! Serenay Sarıkaya’nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı!

Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın yeni partneri ise Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

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Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya güzelliğini annesinden almış! Serenay Sarıkaya’nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı!

Uzun bir aradan sonra televizyona iş yapan Serenay Sarıkaya 'Aile' adlı diziyle hayranlarıyla buluşuyor.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya güzelliğini annesinden almış! Serenay Sarıkaya’nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı!

İş ve aşklarıyla adından bahsettiren Serenay Sarıkaya başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde Devin karakterine hayat veriyor.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya güzelliğini annesinden almış! Serenay Sarıkaya’nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı!

Sosyal medyanın konuşulanlarından olan genç oyuncunun özel hayatı ve ailesi de merak konusu oldu.

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