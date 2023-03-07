Aile dizisi 1. bölüm bugün yayında! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın bu sahnesi beğeni rekoru kırdı | Video

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde olduğu "Aile" dizisi, bugün ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.