Akıncı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes onu konuşuyor…

Atv'de ekran macerası başlayan 'Akıncı' sosyal medyaya damga vurdu. Akıncı daha ilk dakikalarında sosyal medyada gündem oldu. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu, Kaan Alakent gibi isimler bulunuyor. Akıncı büyük bir heyecanla izleniyor. Akıncı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Heyecanla izlenene Akıncı sosyal medyadan yorum beğeni yağmuruna tutuldu.