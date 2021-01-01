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Haberler Galeri Akıncı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes onu konuşuyor…

Akıncı sosyal medyaya vurdu! Herkes onu konuşuyor…

Atv'de ekran macerası başlayan 'Akıncı' sosyal medyaya vurdu. Akıncı daha ilk dakikalarında sosyal medyada oldu. Başrollerini ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; , , , , , , , , , , , , , gibi isimler bulunuyor. Akıncı büyük bir heyecanla izleniyor. Akıncı sosyal medyada oldu. Heyecanla izlenene Akıncı sosyal medyadan yorum beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 01.01.2021 20:42 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 21:05
Akıncı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes onu konuşuyor…

Atv'de ekran macerası başlayan 'Akıncı' sosyal medyaya vurdu. Akıncı daha ilk dakikalarında sosyal medyada oldu. Başrollerini ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; , , , , , , , , , , , , , gibi isimler bulunuyor. Akıncı büyük bir heyecanla izleniyor. Akıncı sosyal medyada oldu. Heyecanla izlenene Akıncı sosyal medyadan yorum beğeni yağmuruna tutuldu.

Akıncı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes onu konuşuyor…

Akıncı herkesi ekran başına kilitledi. Büyük bir merakla izlenen Akıncı sosyal medyaya adeta vurdu. Akıncı daha ilk dakikalarında sosyal medyada oldu.

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Akıncı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes onu konuşuyor…

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Akıncı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes onu konuşuyor…

Heyecanla izlenen Akıncı sosyal medyadan yorum beğeni yağmuruna tutuldu.

Akıncı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes onu konuşuyor…
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