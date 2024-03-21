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Giriş Tarihi: 21.03.2024 08:58

Aldatmak'ta Oylum'un büyük kararı!

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak 62. bölümü ile bu akşam yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Aldatmak’ta Oylum’un büyük kararı!

62.Bölüm Özeti:

Güzide, sevdiği adam tarafından yeniden hayal kırıklığına uğrayınca geçmişteki acılar su yüzüne çıkar.

Aldatmak’ta Oylum’un büyük kararı!

Kadriye'yle yaşanacak sarsıcı bir yüzleşme, Güzide'yi zor bir karar almaya sürükleyecektir.

Aldatmak 62. Bölüm yeni fragmanı İZLE | Video

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Aldatmak’ta Oylum’un büyük kararı!

Ozan, öz kardeşine duyduğu merakı gidermeye karar verir. Ancak Dündar aynı yakınlığı göstermeye hazır değildir.

Aldatmak’ta Oylum’un büyük kararı!

Tolga'nın verdiği yaşam mücadelesi Oltan Kaşifoğlu'nun bile çözemeyeceği bir noktaya varır. Bu karmaşada Oylum, perişan bir babanın umut ışığı olur. Ancak Oylum'un Tolga için yapmak istediği fedakarlığı Dicleliler kolay kolay kabul etmeyecektir.

Aldatmak’ta Oylum’un büyük kararı!

Oylum'un aldığı büyük bir karar Kahraman'la ilişkilerini dönülmez bir çıkmaza sokar.

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