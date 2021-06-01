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Haberler Galeri Alişan'ın tombul kızı Eliz "Maşallah" dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın çocukları Eliz ve Burak ile sabah eğlencesi...
Giriş Tarihi: 01.06.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 12:17

'ın tombul kızı Eliz "Maşallah" dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın çocukları ile sabah eğlencesi...

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan kızı Eliz ve oğlu Burak ile sabah eğlencelerini paylaştı. 'i ve oğlu Burak'ı kollarında salladığı anlar büyük ilgi gördü. İşte ...

Alişan'ın tombul kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın çocukları Eliz ve Burak ile sabah eğlencesi...

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Alişan'ın tombul kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın çocukları Eliz ve Burak ile sabah eğlencesi...

Eşi 'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan kızı Eliz ve oğlu Burak ile sabah eğlencelerini paylaştı.

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Alişan'ın tombul kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın çocukları Eliz ve Burak ile sabah eğlencesi...

'ın minik kızı Eliz'i ve oğlu Burak'ı kollarında salladığı anlar büyük ilgi gördü.

Alişan'ın tombul kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın çocukları Eliz ve Burak ile sabah eğlencesi...

İşte ile 'un çocukları ...

Alişan'ın tombul kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın çocukları Eliz ve Burak ile sabah eğlencesi...

Sevilen şarkıcı son yaptığı pylaşımla gönülleri ısıttı.

Alişan'ın, kızı Eliz ve oğlu Burak ile eğlenceli anları | Video

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