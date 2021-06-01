Giriş Tarihi: 01.06.2021 12:09Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 12:17
Alişan'ın tombul kızı Eliz "Maşallah" dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın çocukları Eliz ve Burak ile sabah eğlencesi...
Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan kızı Eliz ve oğlu Burak ile sabah eğlencelerini paylaştı. Alişan'ın minik kızı Eliz'i ve oğlu Burak'ı kollarında salladığı anlar büyük ilgi gördü. İşte Alişan ile Buse Varol'un çocuklarıEliz ve Burak...