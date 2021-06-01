Video Yaşam Alişan'ın, kızı Eliz ve oğlu Burak ile eğlenceli anları | Video

Alişan'ın, kızı Eliz ve oğlu Burak ile eğlenceli anları | Video

Alişan'ın, kızı Eliz ve oğlu Burak ile eğlenceli anları | Video
01.06.2021 | 10:14

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Şarkıcı Alişan, kızı Eliz ve oğlu Burak ile olan eğlenceli anlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

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