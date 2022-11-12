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Haberler Galeri Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geri mi dönüyor? Tolga Karel müjdeyi verdi "Yakında evlerinize konuk olacağım"
Giriş Tarihi: 12.11.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 06:48

Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geri mi dönüyor? Tolga Karel müjdeyi verdi "Yakında evlerinize konuk olacağım"

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti. Bu süreçte babasını kaybeden Tolga Karel cenazeye bile gelememişti. Tolga Karel'in bebekliğinden beri görmediği oğlu Cihangir ise dedesinin cenazesinde gözyaşı dökmüştü. Takipçileri tarafından Cihangir'e babalık yapmamakla suçlanan Tolga Karel'den son dakika müjdeli haber geldi. Tolga Karel geri mi dönüyor? Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel son halini paylaştığı sosyal medya hesabından "Yakında evlerinize konuk olacağım" dedi. Tolga Karel'in hayranları "Dizi mi geliyor?" sorularını yöneltti.

Amerika’da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geri mi dönüyor? Tolga Karel müjdeyi verdi Yakında evlerinize konuk olacağım

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Tolga Karel'den son dakika müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz aylarda 4. kez baba olan Tolga Karel mesleğine geri mi dönüyor?

Amerika’da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geri mi dönüyor? Tolga Karel müjdeyi verdi Yakında evlerinize konuk olacağım

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

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Amerika’da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geri mi dönüyor? Tolga Karel müjdeyi verdi Yakında evlerinize konuk olacağım

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

Amerika’da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geri mi dönüyor? Tolga Karel müjdeyi verdi Yakında evlerinize konuk olacağım

Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti.

Amerika’da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geri mi dönüyor? Tolga Karel müjdeyi verdi Yakında evlerinize konuk olacağım

Bu süreçte babasını kaybeden Tolga Karel cenazeye bile gelememişti.

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