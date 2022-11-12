Giriş Tarihi: 12.11.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 06:48

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti. Bu süreçte babasını kaybeden Tolga Karel cenazeye bile gelememişti. Tolga Karel'in bebekliğinden beri görmediği oğlu Cihangir ise dedesinin cenazesinde gözyaşı dökmüştü. Takipçileri tarafından Cihangir'e babalık yapmamakla suçlanan Tolga Karel'den son dakika müjdeli haber geldi. Tolga Karel geri mi dönüyor? Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel son halini paylaştığı sosyal medya hesabından "Yakında evlerinize konuk olacağım" dedi. Tolga Karel'in hayranları "Dizi mi geliyor?" sorularını yöneltti.