Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
08:38
Annesi Aşkın Nur Yengi, babası Haluk Bilginer... Ünlü çiftin 17 yaşındaki kızları Nazlı hayran bıraktı! 'Güzelliğini annesinden almış'
Aşkın Nur Yengi 2006'da evlendiği Haluk Bilginer'den 2012'de boşanmıştı. Evliliklerinden Nazlı adından bir kızları olan eski eşler son olarak aynı sahnede yine kızları için biraraya gelmişti. Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, kızları Nazlı Bilginer'in 17. yaş gününü birlikte söyledikleri şarkı ile kutlamıştı. Haluk Bilginer geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kızı ile bir fotoğrafını yayınlayarak, takipçilerini şaşırtmıştı. Nazlı Bilginer'i görenler "Güzelliğini annesinden almış" yorumlarında bulundu. İşte 17 yaşında basan Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızları Nazlı Bilginer…