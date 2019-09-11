Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ile Berkay kavgasında yeni gelişme...

ve Berkay arasında aylar önce yaşanan ve mahkeme salonlarına taşınan kavgayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arda Turan ve Berkay arasındaki kavgaya ilişkin dava bugün görüldü. Berkay'ın avukatlarıyla birlikte katıldığı davada karar çıktı. Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Bugün görülen davada Arda Turan'a verilen ceza belli oldu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 11.09.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 11:33
Arda Turan ile Berkay kavgasında yeni gelişme...

-Berkay Şahin davası: Arda Turan'a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Arda Turan ile Berkay kavgasında yeni gelişme...

RUHSATSIZ SİLAH...

-Berkay Şahin davası: Arda Turan cinsel taciz suçundan beraat etti. Arda Turan'a kasten yaralama ve ruhsatsız silah suçundan ceza verildi.

Arda Turan ile Berkay kavgasında yeni gelişme

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arda Turan ile Berkay kavgasında yeni gelişme...

Futbolcu ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayında görülecek duruşma öncesi şarkıcı Berkay, avukatları ile birlikte adliye binasına giriş yaptı. Berkay'ın yanında korumalarının da olması dikkatlerden kaçmadı.

Mahkemeye korumayla geldi! Üçüncü duruşma başladı!

Arda Turan ile Berkay kavgasında yeni gelişme...

BERKAY'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Mahkeme çıkışı konuşan Berkay şunları söyledi; Sanırım üç suçtan ceza aldı ortalama üç yıl. Bizim itiraz edeceğimiz şeyler olacak. Cinsel taciz ve adam yaralamaya teşebbüsten ceza almadı. Bunların itiraz yolu açık.

Bu karar kesin değil. Mahkeme bu kararı inceleyecek. 5 yıl boyunca hiçbir suça karışmaması gerekiyor. Ama bu ceza yeterli değil. Kendisi son derece alkollüyken 'kardeşim böyle bir şey yapar mıyım' dedi. 'Yengenin arkası dönüktü tanımadım' dedi. Araya otuz kişi girdi barıştırmak için. Ben bir 'özür' bekledim sadece. Hiçbir şey talep etmedim. Sadece özür dileyecekti. Bu ceza benim için yeterli değildir, bir sabıkalı olsa da şu an benim için önemli değil. Özür dileseydi dava buralara gelmeyecekti.

Arda Turan ile Berkay kavgasında yeni gelişme...

Hürriyet'in haberine göre, Berkay adliye içerisinde bekleyen gazetecilere duruşma öncesinde, "Davada ne gerekiyorsa onu bekliyoruz. İlk günden beri özür bekliyoruz. Kendisinin katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur" açıklamasını yaptı.

Arda Turan ile Berkay kavgasında yeni gelişme...

ARDA TURAN VE BERKAY NEDEN KAVGA ETMİŞTİ?

Futbolcu , bir mekanda tartıştığı Berkay'a yumruk atıp burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi hemen hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı. İddialara göre kavga Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' demesi nedeniyle çıktı.

Arda Turan ile Berkay arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Arda Turan ile Berkay kavgasında yeni gelişme...

Gece kulübünde yaşanan tartışmanın ardından şarkıcı Berkay taksi ile hastaneye kaldırıldı. Kısa bir süre ve arkadaşları da mekanı terk ederek şarkıcı Berkay'ın bulunduğu hastaneye gitti. Güvenlik kamerası görüntülerinde Arda Turan'ın belinde silah olduğu görüntülendi.

BİZE ULAŞIN