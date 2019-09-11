Arda Turan ile Berkay kavgasında yeni gelişme...

BERKAY'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Mahkeme çıkışı konuşan Berkay şunları söyledi; Sanırım üç suçtan ceza aldı ortalama üç yıl. Bizim itiraz edeceğimiz şeyler olacak. Cinsel taciz ve adam yaralamaya teşebbüsten ceza almadı. Bunların itiraz yolu açık.

Bu karar kesin değil. Mahkeme bu kararı inceleyecek. 5 yıl boyunca hiçbir suça karışmaması gerekiyor. Ama bu ceza yeterli değil. Kendisi son derece alkollüyken 'kardeşim böyle bir şey yapar mıyım' dedi. 'Yengenin arkası dönüktü tanımadım' dedi. Araya otuz kişi girdi barıştırmak için. Ben bir 'özür' bekledim sadece. Hiçbir şey talep etmedim. Sadece özür dileyecekti. Bu ceza benim için yeterli değildir, bir sabıkalı olsa da şu an benim için önemli değil. Özür dileseydi dava buralara gelmeyecekti.