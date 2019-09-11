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Arda Turan ile Berkay kavgasında yeni gelişme

Arda Turan ve Berkay arasında aylar önce yaşanan ve mahkeme salonlarına taşınan kavgayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arda Turan ve Berkay arasındaki kavgaya ilişkin dava bugün görüldü. Berkay'ın avukatlarıyla birlikte katıldığı davada karar çıktı. Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Bugün görülen davada Arda Turan'a verilen ceza belli oldu.

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Arda Turan ile Berkay kavgasında yeni gelişme
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