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Haberler Galeri Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızları Nazlı annesinin izinde! 17 yaşındaki Nazlı Bilginer müziği seçti!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 10:34

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızları Nazlı annesinin izinde! 17 yaşındaki Nazlı Bilginer müziği seçti!

Aşkın Nur Yengi 2006'da evlendiği Haluk Bilginer'den 2012'de boşanmıştı. Evliliklerinden Nazlı adından bir kızları olan eski eşler geçtiğimiz aylarda aynı sahnede yine kızları için bir araya gelmişti. Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, kızları Nazlı Bilginer'in 17. yaş gününü birlikte söyledikleri şarkı ile kutlamıştı. Nazlı Bilginer'i görenler "Güzelliğini annesinden almış" yorumlarında bulunmuştu. Nazlı sadece güzelliğini değil sesini, müzik tutkusunu da annesinden almış. Aşkın Nur Yengi kızı Nazlı'nın müzik okuduğunu ve solist olmak istediğini açıkladı. İşte Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızları Nazlı Bilginer

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in kızları Nazlı annesinin izinde! 17 yaşındaki Nazlı Bilginer müziği seçti!

Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin kameralardan uzak büyüttüğü Nazlı Bilginer, şimdi güzeller güzeli bir genç kız...

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in kızları Nazlı annesinin izinde! 17 yaşındaki Nazlı Bilginer müziği seçti!

Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 17 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in kızları Nazlı annesinin izinde! 17 yaşındaki Nazlı Bilginer müziği seçti!

Eski eşler geçtiğimiz aylarda aynı sahnede yine kızları için bir araya gelmişti. Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, kızları Nazlı Bilginer'in 17. yaş gününü birlikte söyledikleri şarkı ile kutlamıştı.

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in kızları Nazlı annesinin izinde! 17 yaşındaki Nazlı Bilginer müziği seçti!

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Aşkın Nur Yengi'ye tebrik mesajları yağmıştı.

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in kızları Nazlı annesinin izinde! 17 yaşındaki Nazlı Bilginer müziği seçti!

Kızlarının doğum gününde Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer beraber sahneye çıktı | Video

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