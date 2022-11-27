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Haberler Galeri Aslı Enver'den geçmişiyle ilgili olay itiraf! "Abartılı davranmışım"
Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 11:04

Aslı Enver'den geçmişiyle ilgili olay itiraf! "Abartılı davranmışım"

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin projelerle adından söz ettiren Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti. Evlilik sonrası hamile olduğu ortaya çıkan Enver'den dikkat çeken bir itiraf geldi. 38 yaşındaki güzel oyuncu "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor" dedi. İşte Aslı Enver'in açıklamaları...

Aslı Enver’den geçmişiyle ilgili olay itiraf! Abartılı davranmışım

Güzel oyuncu Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu. Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.

Aslı Enver’den geçmişiyle ilgili olay itiraf! Abartılı davranmışım

Sürpriz nikahın ardından fotoğraflarını paylaşan Aslı Enver, "Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz, kıyıda köşede uyuyakalmak uykunun en keyiflisidir, plansız hadi denilerek yapılan aktiviteler daha eğlencelidir. Her şeyin 'kendiliğinden' olanı güzel" sözlerini kullanmıştı.

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Aslı Enver’den geçmişiyle ilgili olay itiraf! Abartılı davranmışım

Nikahın ardından 38 yaşındaki Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Aslı Enver’den geçmişiyle ilgili olay itiraf! Abartılı davranmışım

Bebekleri olacakları haberini alan çift, büyük bir sevinç yaşamıştı.

Aslı Enver’den geçmişiyle ilgili olay itiraf! Abartılı davranmışım

İlk kez anne olmaya hazırlanan Aslı Enver, samimi açıklamalarda bulundu.

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