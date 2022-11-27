Aslı Enver'den geçmişiyle ilgili olay itiraf! "Abartılı davranmışım"

Sürpriz nikahın ardından fotoğraflarını paylaşan Aslı Enver, "Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz, kıyıda köşede uyuyakalmak uykunun en keyiflisidir, plansız hadi denilerek yapılan aktiviteler daha eğlencelidir. Her şeyin 'kendiliğinden' olanı güzel" sözlerini kullanmıştı.