Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:56
Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
11:04
Aslı Enver'den geçmişiyle ilgili olay itiraf! "Abartılı davranmışım"
Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin projelerle adından söz ettiren Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti. Evlilik sonrası hamile olduğu ortaya çıkan Enver'den dikkat çeken bir itiraf geldi. 38 yaşındaki güzel oyuncu "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor" dedi. İşte Aslı Enver'in açıklamaları...