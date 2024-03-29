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Giriş Tarihi: 29.03.2024 06:23

Ateş Kuşları'nda Gülayşe hamile!

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 49. Bölümüyle 29 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

Ateş Kuşları’nda Gülayşe hamile!

Ateş Kuşları 49.Bölüm Özeti:

Pamir'i Çino'nun yanında gören Ali için tek amaç, eski düşman Çino'nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktır artık.

Ateş Kuşları’nda Gülayşe hamile!

Fevri ve hesapsız hamleleri Ali'yi zor duruma sokacak, onun bu haliyle asıl zorluğa düşen ise daha büyük bir amaca hizmet eden Barbar olacak.

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Ateş Kuşları’nda Gülayşe hamile!

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