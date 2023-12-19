Giriş Tarihi: 19.12.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 06:29

Babası Haluk Bilginer annesi Aşkın Nur Yengi... İki ünlü ismin kızları Nazlı şimdi 17 yaşında! Güzelliğini annesinden almış...

Aşkın Nur Yengi 2006'da evlendiği Haluk Bilginer'den 2012'de boşanmıştı. Evliliklerinden Nazlı adından bir kızları olan eski eşler son olarak aynı sahnede yine kızları için biraraya gelmişti. Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, kızları Nazlı Bilginer'in 17. yaş gününü birlikte söyledikleri şarkı ile kutlamıştı. Haluk Bilginer geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kızı ile bir fotoğrafını yayınlayarak, takipçilerini şaşırtmıştı. Nazlı Bilginer'i görenler "Güzelliğini annesinden almış" yorumlarında bulundu. İşte 17 yaşında basan Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızları Nazlı Bilginer…