Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Babası Haluk Bilginer annesi Aşkın Nur Yengi... İki ünlü ismin kızları Nazlı şimdi 17 yaşında! Güzelliğini annesinden almış...
Giriş Tarihi: 02.03.2024 07:40

Babası Haluk Bilginer annesi Aşkın Nur Yengi... İki ünlü ismin kızları Nazlı şimdi 17 yaşında! Güzelliğini annesinden almış...

Aşkın Nur Yengi 2006'da evlendiği Haluk Bilginer'den 2012'de boşanmıştı. Evliliklerinden Nazlı adından bir kızları olan eski eşler son olarak aynı sahnede yine kızları için biraraya gelmişti. Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, kızları Nazlı Bilginer'in 17. yaş gününü birlikte söyledikleri şarkı ile kutlamıştı. Haluk Bilginer geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kızı ile bir fotoğrafını yayınlayarak, takipçilerini şaşırtmıştı. Nazlı Bilginer'i görenler "Güzelliğini annesinden almış" yorumlarında bulundu. İşte 17 yaşında basan Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızları Nazlı Bilginer…

Babası Haluk Bilginer annesi Aşkın Nur Yengi... İki ünlü ismin kızları Nazlı şimdi 17 yaşında! Güzelliğini annesinden almış...

Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin kameralardan uzak büyüttüğü Nazlı Bilginer, şimdi güzeller güzeli bir genç kız...

Babası Haluk Bilginer annesi Aşkın Nur Yengi... İki ünlü ismin kızları Nazlı şimdi 17 yaşında! Güzelliğini annesinden almış...

Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 17 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Babası Haluk Bilginer annesi Aşkın Nur Yengi... İki ünlü ismin kızları Nazlı şimdi 17 yaşında! Güzelliğini annesinden almış...

Eski eşler son olarak aynı sahnede yine kızları için biraraya geldi. Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, kızları Nazlı Bilginer'in 17. yaş gününü birlikte söyledikleri şarkı ile kutladı.

Babası Haluk Bilginer annesi Aşkın Nur Yengi... İki ünlü ismin kızları Nazlı şimdi 17 yaşında! Güzelliğini annesinden almış...

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Aşkın Nur Yengi'ye tebrik mesajları yağdı.

Babası Haluk Bilginer annesi Aşkın Nur Yengi... İki ünlü ismin kızları Nazlı şimdi 17 yaşında! Güzelliğini annesinden almış...

İşte 17 yaşında basan Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızları Nazlı Bilginer…

Kızlarının doğum gününde Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer beraber sahneye çıktı | Video

SON DAKİKA