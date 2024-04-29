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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir için yeni tehdit “Tura”
Giriş Tarihi: 29.04.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 13:22

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir için yeni tehdit “Tura”

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir için yeni tehdit "Tura"

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için yeni tehdit “Tura”

Ben Bu Cihana Sığmazam 65.Bölüm:

Cezayir yaptığı plan sonucunda Erman'ı ele geçirmeyi başarır. Erman şimdiye kadar yaptığı tüm kötülüklerin hesabını vermek zorundadır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için yeni tehdit “Tura”

Öte yandan Tura adlı bir bela ortaya çıkar. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Tura'nın amacı Cezayir'den geçmişin intikamını almaktır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için yeni tehdit “Tura”

Leyla, bebeğinin cinsiyetini öğrenmenin sevincini ailesiyle paylaşır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Bundan sonra benim için çalışacaksın!" | Video

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için yeni tehdit “Tura”

Fransa'daki karanlık geçmişi nedeniyle zor durumda olan Arzu, kızı Ada'yı kullanarak Cezayir'den yardım ister.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için yeni tehdit “Tura”

Elif, Arzu'nun oynadığı oyunu açığa çıkarmaya çalışırken kendisini bir oyunun içinde bulacaktır.

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