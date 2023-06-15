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Haberler Galeri "Bunlara paralarını iade edelim" Yüksel Aytuğ oyuncu Eda Ece'nin depremzedelere çirkin sözleri sonrası milyonların hislerine tercüman oldu!
Giriş Tarihi: 15.06.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 07:34

"Bunlara paralarını iade edelim" Yüksel Aytuğ oyuncu Eda Ece'nin depremzedelere çirkin sözleri sonrası milyonların hislerine tercüman oldu!

Oyuncu Eda Ece'nin katıldığı bir ödül töreninde depremzedeler hakkındaki söylediği skandal sözler sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor. "Yani deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık neyse!" diyen Eda Ece'nin rezil çıkışına GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ'dan da tokat gibi bir yanıt geldi. Yüksel Aytuğ milyonların hislerine tercüman olduğu yazısında "Bu ülkede sanatçı görünümünde nifak tohumları saçanlar var. Kimi AK Parti'ye oy verene saydırıyor, kimi deprem bölgesindekilere beddua ediyor… Bunların yaptığı sözde yardım her neyse, AFAD tarafından listelenip kendilerine iade edilsin" dedi.

YÜKSEL AYTUĞ
Bunlara paralarını iade edelim Yüksel Aytuğ oyuncu Eda Ece’nin depremzedelere çirkin sözleri sonrası milyonların hislerine tercüman oldu!

"Azerin'e bakın ve utanın"

Bu ülkede sanatçı görünümlü nifak tohumları var. Kimi sahneden İmam Hatip mezunlarını aşağılıyor, kimi orman yangını felaketinden siyasi rant sağlamaya çalışıyor, kimi seçim sonrası AK Parti'ye oy verenlere saydırıyor, kimi vefa örneği veren deprem bölgesindeki seçmeni salak ilan ediyor, kimi de her ödül törenini, ülkeyi küçük düşürmek adına fırsata dönüştürüyor. Çünkü "milli" olan her şey, onları rahatsız ediyor.

Bunlara paralarını iade edelim Yüksel Aytuğ oyuncu Eda Ece’nin depremzedelere çirkin sözleri sonrası milyonların hislerine tercüman oldu!

Son olarak oyuncu Eda Ece de bir ödül töreni sırasında yaraları henüz kabuk bağlamamış depremzedeleri hedef aldı. "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" deme terbiyesizliğinde bulundu.

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Bunlara paralarını iade edelim Yüksel Aytuğ oyuncu Eda Ece’nin depremzedelere çirkin sözleri sonrası milyonların hislerine tercüman oldu!

Buradan ricada bulunuyorum: Bunların deprem bölgesine yaptığı sözde yardım her neyse, AFAD tarafından listelenip, kendilerine iade edilsin!..

Bunlara paralarını iade edelim Yüksel Aytuğ oyuncu Eda Ece’nin depremzedelere çirkin sözleri sonrası milyonların hislerine tercüman oldu!

Öte yandan Azerin adındaki Azerbaycanlı "gerçek" sanatçı, öyle bir "Çırpınırdı Karadeniz" yorumluyor ki, hem can kardeşimiz Azerbaycan'da, hem Türkiye'de hem de kendini Türk hisseden tüm coğrafyalarda milli duyguları ayağa kaldırıp, gözleri nemlendiriyor.

Bunlara paralarını iade edelim Yüksel Aytuğ oyuncu Eda Ece’nin depremzedelere çirkin sözleri sonrası milyonların hislerine tercüman oldu!

Vatanını, milletini seven "sanatçının" ne olduğunu, ne olması gerektiğini cümle aleme gösteriyor.

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