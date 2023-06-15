Giriş Tarihi: 15.06.2023 07:34
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
07:34
"Bunlara paralarını iade edelim" Yüksel Aytuğ oyuncu Eda Ece'nin depremzedelere çirkin sözleri sonrası milyonların hislerine tercüman oldu!
Oyuncu Eda Ece'nin katıldığı bir ödül töreninde depremzedeler hakkındaki söylediği skandal sözler sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor. "Yani deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık neyse!" diyen Eda Ece'nin rezil çıkışına GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ'dan da tokat gibi bir yanıt geldi. Yüksel Aytuğ milyonların hislerine tercüman olduğu yazısında "Bu ülkede sanatçı görünümünde nifak tohumları saçanlar var. Kimi AK Parti'ye oy verene saydırıyor, kimi deprem bölgesindekilere beddua ediyor… Bunların yaptığı sözde yardım her neyse, AFAD tarafından listelenip kendilerine iade edilsin" dedi.