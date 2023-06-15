"Bunlara paralarını iade edelim" Yüksel Aytuğ oyuncu Eda Ece'nin depremzedelere çirkin sözleri sonrası milyonların hislerine tercüman oldu!

"Azerin'e bakın ve utanın"

Bu ülkede sanatçı görünümlü nifak tohumları var. Kimi sahneden İmam Hatip mezunlarını aşağılıyor, kimi orman yangını felaketinden siyasi rant sağlamaya çalışıyor, kimi seçim sonrası AK Parti'ye oy verenlere saydırıyor, kimi vefa örneği veren deprem bölgesindeki seçmeni salak ilan ediyor, kimi de her ödül törenini, ülkeyi küçük düşürmek adına fırsata dönüştürüyor. Çünkü "milli" olan her şey, onları rahatsız ediyor.