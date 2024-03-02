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Haberler Galeri Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay’ın doğum gününü ailece kutladı! İşte doğum gününden ilk kareler
Giriş Tarihi: 02.03.2024 20:55 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 20:59

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay’ın doğum gününü ailece kutladı! İşte doğum gününden ilk kareler

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, oğulları Uzay için bugün bir araya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Çağla Şıkel, Uzay'ın 12'nci yaş gününe özel paylaşımda bulundu. İki ünlü isim, bu özel günde Şıkel'in ailesiyle de bir araya gelerek kutlama yaptı. Şıkel'in paylaşımları sosyal medyada ilgi topladı. İşte Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay'ın doğum gününden o kareler!

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay’ın doğum gününü ailece kutladı! İşte doğum gününden ilk kareler

Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel, bugün oğlunun doğum gününe özel paylaşımda bulundu.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay’ın doğum gününü ailece kutladı! İşte doğum gününden ilk kareler

EMRE ALTUĞ VE ÇAĞLA ŞIKEL BİR ARADA!

Ünlü manken Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, oğulları Uzay'ın doğum gününü birlikte kutladı.

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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay’ın doğum gününü ailece kutladı! İşte doğum gününden ilk kareler

ÖZEL ORGANİZASYON!

İki ünlü isim, Uzay'ın doğum gününe özel bir organizasyon yaptı.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay'ın doğum gününü ailece kutladı!

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay’ın doğum gününü ailece kutladı! İşte doğum gününden ilk kareler

ŞIKEL'İN AİLESİ DE ORDAYDI

Şıkel'in ailesi de Uzay'ın 12'nci yaş gününde Uzay'ı yalnız bırakmadı.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay’ın doğum gününü ailece kutladı! İşte doğum gününden ilk kareler

"İYİ Kİ DOĞDUN BAL ÇOCUK…"

Uzay'ın 12'nci yaş gününe özel pastasının üstünde, "İyi ki doğdun bal çocuk. Seni çok seviyoruz" yazısı yer aldı.

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