Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay’ın doğum gününü ailece kutladı!

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, oğulları Uzay için bugün bir araya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Çağla Şıkel, Uzay’ın 12’nci yaş gününe özel paylaşımda bulundu. İki ünlü isim, bu özel günde Şıkel’in ailesiyle de bir araya gelerek kutlama yaptı. Şıkel’in paylaşımları sosyal medyada ilgi topladı. İşte Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay’ın doğum gününden o kareler!